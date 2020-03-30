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Понедельник, 30 марта 2020, 20:48 мск

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Вице-губернатор показал, как изолироваться от коронавируса – спортзал, лошади, сосновый бор (ФОТО)

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов показал, как проводят время в самоизоляции его домочадцы. С хештегом #оставайтесь дома чиновник опубликовал в своем инстаграме несколько сториз – на одних фото дети занимаются у шведской стенки растяжкой, на видео запечатлено, как супруга Чемезова катается на белой лошади и как сыновья и дочери осваивают рукоход на свежем воздухе – в окружении корабельных сосен.

Вице-губернатор и его семья живут в поселке Большой Исток, как и многие другие областные чиновники. Олег Чемезов считается человеком мэра Москвы Сергея Собянина, он получил пост в Свердловском правительстве год назад.

Напомним, сегодня вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в собственный указ об ограничительных мерах по коронавирусу. Документ запрещает гражданам покидать свои дома без необходимости – только к врачу, за продуктами или лекарствами (в ближайшие к дому магазины), а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку (но не дальше 100 метров от дома).

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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