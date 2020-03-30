На Урале ужесточают карантин – выходить из дома будет нельзя, кроме некоторых случаев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о введении в регионе дополнительных мер для остановки распространения коронавируса. «Самое важное – это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев. Мы просим граждан оставаться в самоизоляции. Выходите из дома лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку. Во время выходов на улицу или посещения магазина следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других людей. В легковом автомобиле смогут одновременно перемещаться максимум два человека», – написал он в своем инстаграме.

По словам Куйвашева, будут работать магазины с продовольствием и товарами первой необходимости. «Продовольствия и товаров первой необходимости хватит всем, запасы большие и поставки не прекращаются. Работают правоохранительные органы и органы власти, которые в том числе будут следить за соблюдением мер профилактики. Естественно, трудятся наши медики. Ситуация находится под контролем», – заверил он.

Сам указ пока не опубликован официально, однако он, по всей видимости, списан с того, что был ранее опубликован мэром Москвы Сергеем Собяниным. В столице накануне вечером также объявили об ужесточении ограничительных мер. Тем, кто нарушит указ, грозят штрафами. За первичное нарушение режима физическим лицам – штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. При повторном – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Должностным и юридическим лицам штраф за первое нарушение от 50 до 150 тысяч, при повторном нарушении – до 500 тысяч рублей. Ранее поправки в Кодекс об административных нарушениях одобрило правительство России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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