Генпрокуратура подала еще один иск об изъятии активов Боброва и Бикова

Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит еще один иск Генпрокуратуры по обращению в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как сообщается в картотеке суда, в списке ответчиков – сами Бобров и Биков, их соратница Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Олег Чемезов. Среди предприятий, заявленных как третьи лица, фигурируют «Ямалкоммунэнерго», банк «Агропромкредит», АО «Водный мир», АО «ЮТЭК», ООО «Сибирь Холдинг», ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» и другие.

Предварительное рассмотрение дела назначено на 11 ноября. Рассматривать иск будет судья Юлия Москалева – она же вела дело о национализации «Облкоммунэнерго».

Накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ресурсоснабжающая организация «Ямалкоммунэнерго» (ЯКЭ) скоро будет деприватизирована – новым собственником станет государство. Он обещал, что зарплаты работникам будут выплачивать в прежнем порядке. Всего в структурах Боброва и Бикова на Ямале (сюда же относится и ЯКЭ) работает порядка 7 тысяч человек, уточнили в правительстве округа.

Напомним, первое решение по национализации активов «Корпорации СТС» суд принял 10 октября. Алексей Бобров и председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных находятся под арестом. Под арестом по делу о махинациях с госимуществом и субсидиями также находятся бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и бывший директор «дочки» одного из активов Боброва и Бикова «Облкоммунэнерго» Антон Боликов. Их партнер Артем Биков пока на свободе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

