Губернатор Ямала Артюхов прокомментировал работу «Ямалкоммунэнерго» после национализации

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ресурсоснабжающая организация «Ямалкоммунэнерго» («ЯКЭ») скоро будет деприватизирована – новым собственником станет государство. Он обещал, что зарплаты работникам будут выплачивать в прежнем порядке. О будущем компании губернатор рассказал на встрече с работниками «ЯКЭ» в Волновахе. Ямальские коммунальщики готовили территорию к отопительному сезону, а г-н Артюхов посетил подшефные территории с рабочим визитом.

Всего в структурах бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва на Ямале (сюда же относится и «ЯКЭ») работает порядка семи тысяч человек, уточнили в правительстве, где и приводят видеофрагмент общения Дмитрия Артюхова с работниками предприятия.

«Собственник предприятия поменяется. Эти события ещё не наступили, но, я думаю, они наступят. Но что точно могу обещать: вас, людей рабочих, людей профессиональных, никто в обиду не даст. Предприятие станет государственным, и тогда я смогу вам это не обещать, а обеспечивать. В любом случае, впереди судебные истории, думаю, до конца года всё станет понятно», – сказал губернатор Ямала.

Он отметил, что главы и правительство контролируют выплату зарплат в подразделениях группы компаний.

Совладелец коммунальных активов на Ямале известный бизнесмен Алексей Бобров сейчас находитя в СИЗО по уголовному делу, которое касается деятельности «Облкоммунэнерго» (компания в Свердловской области). Генпрокуратура подала иск и выиграла дело о национализации множества активов Бикова и Боброва в разных регионах УрФО. В том числе на Ямале это не только коммунальные компании, но и рыбоконсервный завод, и оператор по обращению с отходами, и другие фирмы.

Салехард, Наталья Ефремова

