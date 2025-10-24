российское информационное агентство 18+

Пятница, 24 октября 2025, 12:53 мск

Новости Екатеринбург

Активы «Корпорации СТС» переходят государству

Активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова переходят в собственность Росимущества, представляющего государство, пишет «Коммерсант-Урал».

Данные системы «Спарк» говорят о том, что Росимущество стало владельцем ООО «Инвест энергия», которому принадлежит 44% акций «Корпорации СТС». Помимо этого, ведомству стали принадлежать 100% акций ООО «Офисный дом «Парус», владеющего значительной частью активов, которые планируют изъять в доход государства.

«Деловой дом на Архиерейской», входивший в компанию и управлявший частью активов холдинга, теперь тоже находится в собственности государства. Под управление Росимущества также перешли ООО «Курганская ТЭЦ», «Ноябрьская ПГЭ», «Агро-Клевер».

При этом значительная часть компаний, подлежащих передаче государству, пока находятся в руках частных лиц или обществ. Всего в списке 38 компаний, по сведениям «Ъ», их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка – 120 млрд руб., валовая прибыль – 17 млрд руб.

Напомним, решение по национализации активов «Корпорации СТС» принял суд. Бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных находятся под арестом. Под арестом по делу о махинациях с госимуществом и субсидиями также находятся бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и бывший директор «дочки» одного из активов Боброва и Бикова «Облкоммунэнерго» Антон Боликов.

Артем Биков находится на свободе.

Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов скрылся, и сейчас он в розыске.

«Новый День» ранее писал о том, что будет с активами Боброва и Бикова после национализации.

Екатеринбург, Елена Васильева

