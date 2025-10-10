Что будет с «Облкоммунэнерго» после национализации

Сегодня суд Ленинского района Екатеринбурга принял решение обратить в собственность государства АО «Облкоммунэнерго», прежде контролируемое энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым (находится под арестом по делу о мошенничестве с госсубсидией). Это не первое предприятие, которое было национализировано в Свердловской области.

Ранее в доход государства также по иску Генпрокуратуры были обращены акции нескольких предприятий, принадлежавших экс-депутату Госдумы Малику Гайсину, например, «Уралбиофарм». Также по суду был национализирован «Уральский завод авто-текстильных изделий» вместе с дочерними предприятиями – их конечными владельцами оказались бывший министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, признанные экстремистами. Все активы были переданы в Росимущество.

В случае с бывшей фармкомпанией Гайсина, ее довольно быстро передали в группу компаний «Радуга», связанную с депутатом заксобрания области Александром Серебренниковым. Завод в Асбесте, принадлежавший украинским экс-чиновникам, отошел федеральной структуре – ФГУП НАМИ, которое занимается, например, производством машин Aurus. Причем указ о передачи УралАТИ в НАМИ подписывал президент России Владимир Путин по предложению правительства РФ.

Источники «Нового Дня» полагают, что в случае с «Облкоммунэнерго» управление компанией будет также передано в управление бизнесу с госучастием на праве хозяйственного ведения.

Екатеринбург, Елена Сычева

