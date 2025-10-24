Парогазовая электростанция в Ноябрьске перешла в собственность государства

Парогазовая электростанция в Нобрьске перешла в собственность государства. Об этом свидетельствует запись в базе данных «Контур.Фокус». С 23 октяря 2025 года собственник компании – Росимущество, а не «Интертехэлектро-Новая генерация», как это было ранее. Станция производит тепловую и электрическую энергию.

Процесс смены собственника связан с национализацией активов, которую утвердил суд после иска Генпрокуратуры. Парогазовая электростанция – один из активов известных энергетиков Алексея Боброва и Артёма Бикова, который перейдёт из частного владения под контроль госструктур.

Парогазовую электростанцию в Ноябрьске запустили в 2010 году. Она стала примером государственно-частного партнёрства. Её изначально строили и запускали структуры «Интертехэлектро».

В Ноябрьске есть ещё одно юрлицо, которое занимается поставкой ресурсов – газ, вода, тепло, водоотведение – компния «Севэнко» («Энерго Газ Ноябрьск»). Эта структура также аффилирована с «Корпорацией СТС», которую просила национализировать Генпрокуратура. Пока в базе данных «Контур Фокус» изменений в составе учредителей нет: у «Севэнко» сейчас два совладельца – ООО «Сургутские городские электрические сети» и Ноябрьский городской департамент по имуществу. «Корпорация СТС» купила долю в фирме также в 2010 году.

В 2025 году согласно решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова компания «Энерго Газ Ноябрьск» должна получить 1,7 млрд рублей в качестве компенсации выпадающих доходов из-за того, что тарифы для населения снижены. Порядка 10 лет назад компания построила теплотрассу между Ноябрьской парогазовой электростанцией и центральной городской котельной.

Нет пока изменений и в составе учредителей компании «Ямалкоммунэнерго». Она тоже связана с активами Алексея Боброва и Артёма Бикова.

