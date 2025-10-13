российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 13:10 мск

Олигарха Алексея Боброва не выпустили из СИЗО

Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения коммунальному олигарху, бенефициару «Корпорации СТС» Алексею Боброву. Он останется в СИЗО до 15 ноября, сообщили в облсуде.

Ранее представитель следствия сообщил, что показания на руководителей «Облкоммунэнерго» и ОТСК дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (находится под запретом определенных действий по обвинению в получении взятки). «Смирнов Николай Борисович дал подробные показания о механизме получения субсидий и обстоятельствах», – заявил следователь.

Напомним, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных тоже отправили в СИЗО до 15 ноября. Ее защите не удалось добиться изменения меры пресечения. Органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой».

Екатеринбург, Елена Владимирова

