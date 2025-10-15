российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 октября 2025, 10:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суд оставил в СИЗО бывшего директора «дочки» Облкоммунэнерго

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест бывшего гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Боликов останется в СИЗО до 15 ноября.

Напомним, Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал Боликова 26 сентября по обвинению в мошенничестве. За два дня до этого по той же статье были арестованы коммунальный олигарх, бенефициар «Корпорации СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. 13 октября облсуд рассмотрел апелляции на арест Боброва и Черных и оставил их под стражей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Экс-директора дочки «Облкоммунэнерго» Боликова отправили в СИЗО

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Что будет с «Облкоммунэнерго» после национализации / Суд вернул государству Облкоммунэнерго / Судьба АО «Облкоммунэнерго» решится сегодня / Соратницу Боброва и Бикова пока оставили под стражей / Экс-супруге бывшего вице-губернатора продлили домашний арест / Кто такой экс-вице-губернатор Чемезов, которого посадили в СИЗО, арестовав счета на 500 млн / У семьи Чемезовых арестовали элитные квартиры и автомобили на 500 млн рублей / Суд отправил бывшего вице-губернатора Чемезова под арест (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,