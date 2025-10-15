Суд оставил в СИЗО бывшего директора «дочки» Облкоммунэнерго

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест бывшего гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Боликов останется в СИЗО до 15 ноября.

Напомним, Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал Боликова 26 сентября по обвинению в мошенничестве. За два дня до этого по той же статье были арестованы коммунальный олигарх, бенефициар «Корпорации СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. 13 октября облсуд рассмотрел апелляции на арест Боброва и Черных и оставил их под стражей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

