Пятница, 26 сентября 2025, 15:46 мск

Новости Екатеринбург

Экс-директора дочки «Облкоммунэнерго» Боликова отправили в СИЗО

Верх-Исетский суд Екатеринбурга повторно рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения бывшему гендиректору «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Антону Боликову.

Боликова отправили в СИЗО до 15 ноября, как его бывших руководителей.

Как уже писал «Новый День», 24 сентября суд отправил Артема Носкова и бывшего гендиректора ОТСК Антона Боликова в ИВС на 72 часа. Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва арестовали до 15 ноября. Артема Носкова сегодня отпустили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

