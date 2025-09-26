российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 14:31 мск

Директора дочки «Облкоммунэнерго» отпустили на свободу

Верх-Исетский суд Екатеринбурга повторно рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения первому фигуранту дела «Облкоммунэнерго» – и.о. гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артему Носкову.

Как сообщили в пресс-службе суда, после рассмотрения материалов дела суд отпустил Носкова на свободу.

Как уже писал «Новый День», 24 сентября суд отправил Артема Носкова и бывшего руководителя ОТСК Антона Боликова в ИВС на 72 часа. Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва арестовали до 15 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

