Директора дочки «Облкоммунэнерго» отпустили на свободу

Верх-Исетский суд Екатеринбурга повторно рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения первому фигуранту дела «Облкоммунэнерго» – и.о. гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артему Носкову.

Как сообщили в пресс-службе суда, после рассмотрения материалов дела суд отпустил Носкова на свободу.

Как уже писал «Новый День», 24 сентября суд отправил Артема Носкова и бывшего руководителя ОТСК Антона Боликова в ИВС на 72 часа. Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и главного бенефициара корпорации Алексея Боброва арестовали до 15 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

