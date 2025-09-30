Суд определяет меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова (ФОТО)

Сегодня, 30 сентября, Верх-Исетский суд Екатеринбурга определяет меру пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ему предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Задержан Чемезов был накануне, после вызова для дачи показаний. Примерно в 18:30 сегодня его привезли в суд.

Сторона защиты представила ряд ходатайств о состоянии здоровья клиента, в том числе данные о вызове ему скорой помощи – накануне Чемезову стало плохо в кабинете следователя. После обследования в больнице его вернули в следственный изолятор. Сторона защиты утверждает: Чемезов должен соблюдать режим, принимать пищу раз в три часа, явиться на следующий прием лечащего врача в начале октября, регулярно делать КТ и МРТ. На просьбу назвать код заболевания судья ответила отказом – это медицинская тайна.

Кроме того, сторона защиты представила в суд данные о возможности внесения залога за клиента и информацию о жилье, где Чемезов сможет отбывать домашний арест.

Как сообщил в суде следователь, Чемезов обвиняется в том, что нанес бюджету области ущерб более миллиона рублей в рамках выдачи субсидии юрлицам для погашения задолженностей (дело «Облкоммунэнерго», – прим. ред.). Ни на какие залоги, домашние аресты, ограничения выезда следствие не согласно – Чемезова надлежит поместить в СИЗО, поскольку в силу своего прежнего положения он может оказать давление на свидетелей, склонить их к выгодным показаниям, мешать следствию.

В связи с этим следствие просит пометить Чемезова под арест на полтора месяца, до 16 ноября.

Екатеринбург, Елена Васильева

