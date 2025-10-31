российское информационное агентство 18+

Пятница, 31 октября 2025, 15:44 мск

Суд продлил срок домашнего ареста Ирины Чемезовой

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Ирине Чемезовой, гражданской жене бывшего вице-губернатора Олега Чемезова. Она обвиняется в двух преступных эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовное дело связано с получением Чемезовой субсидии от департамента туризма на организацию пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме более 4 миллионов рублей.

По решению суда срок домашнего ареста Ирины Чемезовой продлен по 1 декабря 2025 года. Обвиняемая обязана соблюдать ранее установленные запреты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

