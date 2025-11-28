Гражданская жена экс-вице-губернатора Чемезова встретит Новый год под домашним арестом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста Ирине Чемезовой, гражданской жене бывшего вице-губернатора Олега Чемезова. Она обвиняется в двух преступных эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовное дело связано с получением Чемезовой субсидии от департамента туризма на организацию пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме более 4 миллионов рублей.

По решению суда срок домашнего ареста Ирины Чемезовой продлен по 1 января 2026 года. Обвиняемая обязана соблюдать ранее установленные запреты.

Как сообщал «Новый День», сам Олег Чемезов останется под арестом до 15 февраля 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

