Паслер назначил чиновника, который временно заменит арестованного Чемезова

Губернатор Денис Паслер назначил своим шестым заместителем Василия Козлова, бывшего министра международных отношений. Кроме того, он подписал указ о распределении обязанностей между членами правительства.

Как сообщили в ДИПе, в функции Василия Козлова будет входить координация вопросов, закрепленных за вице-губернатором, в случае временного отсутствия лица, занимающего должность вице-губернатора. Это управление в сферах внутренней и информационной политики. Напомним, должность вице-губернатора сейчас вакантна. Раньше ее занимал Олег Чемезов, подавший в отставку 25 сентября, а 30 сентября его арестовали по обвинению в мошенничестве организованной группой.

В случае временного отсутствия Василия Козлова его функции будет исполнять «силовой» замгубернатора Азат Салихов.

В случае временного отсутствия первого зама Алексея Шмыкова замещать его будет вице-губернатор.

Замгубернатора Сергей Никонов будет руководить правовым и организационным обеспечением деятельности губернатора и правительства, в случае отсутствия его также заменит вице-губернатор.

«Социального» замгубернатора Татьяну Савинову в случае необходимости будет замещать первый зам Алексей Шмыков, Азата Салихова – Василий Козлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube