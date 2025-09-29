Паслер назначил своим заместителем бывшего депутата

Денис Паслер подписал указ о назначении экс-депутата Сергея Никонова заместителем губернатора – руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, Никонов уже приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Напомним, 25 сентября Никонов неожиданно решил отказаться от депутатского мандата. Он пояснил коллегам, что переходит на другую работу.

Сергей Никонов родился в 1969 году, в юности работал шахтером в Донецкой области, потом служил в ВДВ, занимался спортом – боксом и рукопашным боем, потом ушел в бизнес. На госслужбу поступил в начале 2000-х, с 2005 по 2008 год работал в должности управляющего делами губернатора и правительства Свердловской области, в 2009-2010 годах был руководителем аппарата правительства Свердловской области. С 2011 по 25 сентября 2025 – депутат заксо от «Единой России», председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.

Предыдущий руководитель аппарата, Иван Детченя, покинул правительство Свердловской области. Его считали человеком бывшего губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

