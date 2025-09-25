Депутат, прежде руководивший аппаратом губернатора и правительства, отказался от мандата

Один из старожилов свердловского заксо неожиданно решил отказаться от депутатского мандата. Как сообщила спикер Людмила Бабушкина, в аппарат поступило заявление о досрочном прекращении полномочий Сергея Никонова.

Сергей Никонов родился в 1969 году, в юности работал шахтером в Донецкой области, потом служил в ВДВ, занимался спортом – боксом и рукопашным боем, потом ушел в бизнес. На госслужбу поступил в начале 2000-х, с 2005 по 2008 год работал в должности управляющего делами губернатора и правительства Свердловской области, в 2009-2010 годах был руководителем аппарата правительства Свердловской области. С 2011 по настоящее время – депутат заксо от «Единой России», председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

