Депутаты утвердили Алексея Шмыкова в должности первого зама губернатора

Депутаты Свердловского заксо проголосовали за утверждение Алексея Шмыкова в должности первого заместителя губернатора.

Перед рассмотрением этого вопроса выступил Денис Паслер. Он еще раз поблагодарил депутатов за поддержку на выборах губернатора и выразил надежду, что они поддержат и кандидатуру Шмыкова.

И.о. замгубернатора – руководителя аппарата Иван Детченя напомнил биографию Алексея Шмыкова, после чего состоялось голосование. Кандидатуру поддержали все присутствующие депутаты – 41.

Напомним, Алексей Шмыков – выпускник Ижевской государственной сельхозакадемии. В 2014-2016 годах он работал первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области, в 2016-2021 годах – главой Каменска-Уральского. Назначен первым заместителем губернатора Свердловской области осенью 2021 года, переназначен после губернаторских выборов 2022 года.

Других претендентов на посты в областном правительстве сегодня на согласование депутатам не представляли, несмотря на то, что 18 сентября Людмила Бабушкина анонсировала утверждение еще двоих: Алексея Кузнецова – на пост заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом и Андрея Злоказова – на пост министра социальной политики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

