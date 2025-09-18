Три топовых чиновника свердловского правительства сохранят свои посты

В ближайшие несколько дней в законодательном собрании состоятся внеочередные заседания профильных комитетов, на которых депутатам представят трех кандидатов в члены областного правительства. Перемен не предвидится.

Как сообщает в телеграм-канале спикер Людмила Бабушкина, губернатор Денис Паслер предложил Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора; Алексея Кузнецова – на пост заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом; Андрея Злоказова – на пост министра социальной политики.

Кандидатуры рассмотрят профильные комитеты. Далее вопрос об их согласовании будет вынесен на пленарное заседание 25 сентября.

Бабушкина напомнила, что в соответствии с Уставом Свердловской области с согласия Законодательного собрания назначается и министр финансов, но его кандидатура должна сначала пройти процедуру согласования на федеральном уровне.

