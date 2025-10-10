Судьба АО «Облкоммунэнерго» решится сегодня

Сегодня в 14:30 Ленинский суд Екатеринбурга вынесет решение по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства АО «Облкоммунэнерго».

Как уже писал «Новый День», процесс о национализации активов коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова начался в сентябре. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета обоих бизнесменов.

Кроме того, генеральная прокуратура расширила список ответчиков и третьих лиц по этому делу. В списке, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга, фигурирует уже более 200 юридических и физических лиц. В частности, там указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, семьи Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также члены семьи бывшего и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

17 сентября суд арестовал до 15 ноября Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных. Где находится их деловой партнер Артем Биков, неизвестно.

По данным Генпрокуратуры, «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

