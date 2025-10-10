российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 09:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Судьба АО «Облкоммунэнерго» решится сегодня

Сегодня в 14:30 Ленинский суд Екатеринбурга вынесет решение по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства АО «Облкоммунэнерго».

Как уже писал «Новый День», процесс о национализации активов коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова начался в сентябре. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета обоих бизнесменов.

Кроме того, генеральная прокуратура расширила список ответчиков и третьих лиц по этому делу. В списке, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга, фигурирует уже более 200 юридических и физических лиц. В частности, там указаны члены семьи Артема Бикова: Ирина, Борис, Кирилл и Мария Биковы, семьи Алексея Боброва: Людмила, Вячеслав, Игорь и Надежда Бобровы, а также члены семьи бывшего и.о. вице-губернатора Олега Чемезова: Ирина, Евгений, Наталья, Василиса и Елена Чемезовы.

17 сентября суд арестовал до 15 ноября Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных. Где находится их деловой партнер Артем Биков, неизвестно.

По данным Генпрокуратуры, «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Генпрокуратура по суду требует вернуть государству «Облкоммунэнерго» / Коммунального олигарха Алексея Боброва отправили в СИЗО (ФОТО) / Фигурантами дела «Корпорации СТС» стали дети Боброва, Бикова и Чемезова

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Соратницу Боброва и Бикова пока оставили под стражей / Экс-супруге бывшего вице-губернатора продлили домашний арест / Кто такой экс-вице-губернатор Чемезов, которого посадили в СИЗО, арестовав счета на 500 млн / У семьи Чемезовых арестовали элитные квартиры и автомобили на 500 млн рублей / Суд отправил бывшего вице-губернатора Чемезова под арест (ФОТО, ВИДЕО) / Суд определяет меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова (ФОТО) / Олега Чемезова привезли в суд / Бывшему вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,