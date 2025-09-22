российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 сентября 2025, 09:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Начался суд по деприватизации Облкоммунэнерго

В Ленинском суде Екатеринбурга началось предварительное заседание по иску генеральной прокуратуры об обращении в собственность государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание проходит в актовом зале из-за большого количества участников процесса. Не считая журналистов, явились около 30 человек.

Напомним, Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности компании являются получившие гражданство Австрии бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Генпрокуратура по суду требует вернуть государству «Облкоммунэнерго»

Метки / Национализация «Облкоммунэнерго»

Жену вице-губернатора отправили под домашний арест / «Корпорация СТС» показала инвестотчет на миллиарды рублей / На что жить, если арестовали все счета: совет адвоката / Фигурантами дела «Корпорации СТС» стали дети Боброва, Бикова и Чемезова / Коммунальный олигарх Биков заявил, что не уедет из России / В «УСТЭК-Челябинск» выступили с комментарием после иска о национализации активов Боброва и Бикова / Корпорация Боброва и Бикова: Генпрокуратуру кто-то ввел в заблуждение насчет нас / Среди ответчиков по делу Облкоммунэнерго – два экс-министра и вице-губернатор

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Национализация «Облкоммунэнерго»,