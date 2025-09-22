Начался суд по деприватизации Облкоммунэнерго

В Ленинском суде Екатеринбурга началось предварительное заседание по иску генеральной прокуратуры об обращении в собственность государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание проходит в актовом зале из-за большого количества участников процесса. Не считая журналистов, явились около 30 человек.

Напомним, Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности компании являются получившие гражданство Австрии бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

