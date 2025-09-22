Самый громкий процесс года закрыли от СМИ. Ответчики против

Сегодня состоялось предварительное судебное заседание по обращению в государственную собственность активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители истца – Генеральной прокуратуры – заявили ходатайство о проведении суда в закрытом от прессы режиме. Они объяснили это тем, что в деле есть сведения, представляющие банковскую и налоговую тайну.

Ответчики выступили категорически против. «Настоящее дело имеет существенное общественное значение, поскольку касается обвинений в коррупционных правонарушениях. Статья 13 Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Российской Федерацией, требует активного участия гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней. Такое участие невозможно при закрытых процессах», – заявил адвокат Артема Бикова.

Тем не менее судья Юлия Москалева прислушалась к мнению прокуратуры и удалила журналистов из зала. Москалева известна тем, что в 2024 году рассматривала иск заместителя Генпрокурора РФ к известному уральскому бизнесмену, бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. По ее решению Гайсин должен возместить заводу «Исеть», которым прежде управлял, более 600 млн рублей.

Первое заседание по делу Боброва и Бикова проходит в актовом зале из-за большого количества участников процесса. Не считая журналистов, сюда пришли около 30 человек, однако ни Боброва, ни Бикова, ни фигурирующего в деле вице-губернатора Олега Чемезова не было.

Как сообщал «Новый День», Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС», которая, по данным ведомства, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности компании являются получившие гражданство Австрии бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

