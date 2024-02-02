С бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина взыскали 93 млн рублей

Суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к известному уральскому бизнесмену, бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. Он должен возместить заводу «Исеть», которым прежде управлял, ущерб в размере более 93 млн рублей.

«Вынесено решение об удовлетворении исковых требований. С Гайсина М.Ф. в пользу ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» взыскана задолженность ООО «Уралтрейдконсалтинг» перед ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» по договорам займа в сумме 93 730 602 руб. 29 коп., проценты за пользование займами, штрафы за нарушение сроков возврата займов и процентов по договорам займа, упущенная выгода, денежные средства в счет возмещения вреда в связи с не проведением модернизации оборудования и реконструкции очистительных сооружений», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, одновременно олигарха из 90-х судят по обвинению в растрате и злоупотреблению полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ. При этом заводчик получал от предприятия миллионные прибыли. «Это все пятая колонна! Они хотят избавиться он последнего бизнесмена в этой стране! Пусть прокурор уволится!» – эмоционально заявил на вчерашнем суде Малик Гайсин.

В прошлом году суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина на сумму 3 млрд рублей. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» (ПАО), а также о долях участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Обвинение доказало в суде, что Гайсин, будучи депутатом Госдумы, использовал свое положение в корыстных интересах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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