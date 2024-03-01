Малик Гайсин останется под домашним арестом до конца майских праздников

Известный уральский предприниматель и бывший политик из 1990-х Малик Гайсин останется под домашним арестом до 11 мая. Такое решение принял сегодня Свердловский областной суд.

Как уже писал «Новый День», бывшего депутата Госдумы судят по обвинению в растрате и злоупотреблению полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ. При этом заводчик получал от предприятия миллионные прибыли. «Это все пятая колонна! Они хотят избавиться он последнего бизнесмена в этой стране! Пусть прокурор уволится!» – эмоционально заявил Малик Гайсин на заседании суда 1 февраля.

Гайсин уже несколько месяцев находится под домашним арестом. Недавно районный суд продлил ему эту меру пресечения, но адвокат подал апелляцию. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для изменений постановления суда первой инстанции.

В декабре прошлого года на заседании суда Гайсин заявил, что «ему негде жить, что имущество принадлежит его семье», и поэтому он просит разрешить переехать из дома сына в элитном Карасьеозерске в дом дочери – в коттеджный поселок у Шарташа.

В начале февраля суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к Малику Гайсину по возмещению ущерба заводу «Исеть», которым прежде управлял, в размере более 600 млн рублей.

Как пояснили в Ленинском суде, это задолженность по договорам займа – 93,7 млн рублей, штрафы за нарушение сроков возврата займов – 138,4 млн рублей, упущенная выгода – 58,7 млн рублей; возмещение вреда в связи с не проведением модернизации оборудования – 245,7 млн рублей, возмещение вреда в связи с непроведением реконструкции очистных сооружений – 153,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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