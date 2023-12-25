Новое заседание по делу Малика Гайсина: бизнесмен сообщил, что ему негде жить

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжился суд над известным бизнесменом Маликом Гайсиным.

Напомним, в деле Гайсина – три эпизода по статье 160.4 УК РФ «Присвоение либо растрата в особо крупном размере» и один – по статье 201 ч. 1 «Злоупотребление полномочиями». Первое заседание должно было состояться 20 декабря, но было перенесено на 25 декабря в связи с неявкой адвоката подсудимого. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сегодня картина фактически была та же. Представитель защиты опоздал к началу заседания, а потом попросил перенести суд на 30 января 2024 года в связи со своей занятостью на другом процессе.

Таким образом, сегодня в суде был рассмотрен только один вопрос – о смене фактического адреса для домашнего ареста Гайсина. В рамках слушаний обвиняемый заявил, что, цитируем, «ему негде жить, что имущество принадлежит его семье», и поэтому он просит разрешить переехать из дома сына в элитном Карасьеозерске в дом дочери – в коттеджный поселок у Шарташа.

Напомним, ранее в этом году суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» (ПАО), а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Генпрокуратура обратилась в суд с иском в конце июля 2023 года. Причиной стало то, что Гайсин в нарушение закона с 1995 по 1999 год, будучи депутатом, продолжал заниматься бизнесом. Обладая сведениями ограниченного доступа, депутат-бизнесмен скупал активы именно в той отрасли, которую курировал и по которой принимал законодательные решения.

«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», – сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.

Екатеринбург, Едена Васильева

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