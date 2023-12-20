В Екатеринбурге начали судить экс-депутата Госдумы Малика Гайсина

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался уголовный процесс в отношении известного уральского бизнесмена, бывшего депутата Государственной думы Малика Гайсина. В деле Гайсина – три эпизода по статье 160.4 УК РФ (присвоение либо растрата в особо крупном размере) и один – по статье 201 ч.1 (злоупотребление полномочиями). Подсудимый находится под домашним арестом. Сегодня к рассмотрению дела по существу приступить не удалось из-за неявки адвоката подсудимого. Заседание отложили до 25 декабря.

Напомним, ранее в этом году суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» (ПАО), а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Генпрокуратура обратилась в суд с иском в конце июля 2023 года. Причиной стало то, что Гайсин в нарушение закона с 1995 по 1999 год, будучи депутатом, продолжал заниматься бизнесом. Обладая сведениями ограниченного доступа, депутат-бизнесмен скупал активы именно в той отрасли, которую курировал и по которой принимал законодательные решения.

«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», – сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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