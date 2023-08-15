«Уралбиофарм» и банк «Вятич» перешли от Малика Гайсина к государству

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» (ПАО), а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе облсуда.

Генпрокуратура обратилась в суд с иском в конце июля 2023 года. Причиной стало то, что Гайсин в нарушение закона с 1995 по 1999 год, будучи депутатом, продолжал заниматься бизнесом.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в 1990-е годы Гайсин лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны – ОАО «Уралбиофарм», незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности. Доля его бенефициарного участия на предприятии достигла 99,995%.

Скрываясь от контролирующих органов, Гайсин передал акции аффилированному с ним номинальному держателю – коммерческому банку «Вятич» (ПАО), который также купил тайно.

Обладая сведениями ограниченного доступа, депутат-бизнесмен скупал активы именно в той отрасли, которую курировал и по которой принимал законодательные решения.

Одновременно он учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», которые стали номинальными держателями акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление Гайсина.

«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, Гайсин сейчас находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 201 УК РФ. Бизнесмена обвиняют в злоупотреблении полномочиями в ущерб интересам возглавляемой организации или охраняемым законом интересам граждан.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/790209.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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