Уральский бизнесмен помещен под домашний арест за срыв оборонзаказа

Имеющий скандальную славу уральский бизнесмен Малик Гайсин помещен под домашний арест. Информацию об этом разместил телеграм-канал, который связывают с администрацией губернатора.

«Уральский бизнесмен Малик Гайсин взят под домашний арест. Его завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ. С позвонившими силовиками Гайсин разговаривал по-хамски. Он не знал об изменении уголовного кодекса, и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Такая проблема на стратегическом предприятии не впервые. В 2011 году Гайсина проверяло УФСБ из-за увольнения сотрудников, срыва гособоронзаказа и задолженности в 20 миллионов рублей. Тогда ситуация разрешилась в пользу бизнесмена, но времена сейчас другие», – сообщается в канале «Не для протокола».

Екатеринбург, Елена Васильева

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