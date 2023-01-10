Медведев: Мы будем вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 10 января посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге, где провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений, – сообщают СМИ.

В ходе совещания Медведев сообщил, что подписал документ о создании рабочей группы по контролю за производством вооружений, военной, спецтехники и средств поражения.

«Надо максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, не допуская срывов сроков. А такие случаи есть. В случае необходимости мы будем вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

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