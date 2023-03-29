Свердловский облсуд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил в силе решение о домашнем аресте уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга признано законным и обоснованным.

Защита предпринимателя просила областной суд отпустить Малика Гайсина под залог одной из его компаний «Общество «Гамбит». Во время заседания стало известно, что по версии следствия, Гайсин в должности гендиректора завода «Исеть» похитил 333 миллиона рублей вверенных ему средств, и тем самым нанес ущерб «Ростеху» и государству. Адвокат Анастасия Пахтусова сообщила, что эти деньги были выданы в виде займа нескольким организациям, и на сегодняшний день возвращены в полном объеме. Малик Гайсин в суде впервые прокомментировал возбужденное против него уголовное дело. Бизнесмен не признает вину и считает, что у него пытаются отобрать завод «Исеть».

«Я сидел, работал, никого не трогал, тихо и мирно, никуда не лез. Спокойно работал. Кому-то понравился мой завод, мои деньги – 1,5 миллиарда накопилось, вот на них открыли рот, и все это началось. Я не знаю, что еще добавить. Просто вопиющее беззаконие и несправедливость. У меня от этого со здоровьем проблемы бешеные появились», – выступил обвиняемый.

Напомним, Малик Гайсин был задержан 16 марта и помещен под домашний арест до 13 мая. По данным telegram-канала «Не для протокола», который связывают с администрацией свердловского губернатора, уголовное дело против Гайсина возбуждено из-за срыва гособоронзаказа. Якобы возглавляемый им завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском не выполнил план. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры РФ постановил изъять имущество бизнесмена и связанных с ним компаний ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет» и ООО «Актай-М» в пользу государства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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