Малик Гайсин остался под домашним арестом

Адвокат бизнесмена Малика Гайсина снова не смог оспорить выход своего доверителя из-под домашнего ареста. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, апелляция была рассмотрена, но судья не нашел оснований для пересмотра решения Верх-Исетского районного суда.

Срок домашнего ареста истекает 25 мая, но весьма вероятно, обвинение подаст материалы на продление меры пресечения.

Гайсина обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Его задержали 16 марта. По данным telegram-канала «Не для протокола», который связывают с администрацией свердловского губернатора, уголовное дело против Гайсина возбуждено из-за срыва гособоронзаказа. Якобы возглавляемый им завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском не выполнил план. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры РФ постановил изъять имущество бизнесмена и связанных с ним компаний ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет» и ООО «Актай-М» в пользу государства.

Екатеринбург, Марина Иванова

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