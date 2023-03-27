Суд изъял имущество бизнесмена Малика Гайсина по иску Генпрокуратуры РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил изъять имущество уральского бизнесмена Малика Гайсина и связанных с ним компаний в пользу государства. Соответствующий иск подал заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Согласно данным картотеки суда, в иске фигурируют компании ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет» и ООО «Актай-М». Имущество изымается на основании федерального закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». По делу выдано 10 исполнительных листов.

Как ранее писал «Новый День», в отношении Малика Гайсина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он отправлен под домашний арест до 13 мая. По некоторым данным, задержание Гайсина связано со срывом гособоронзаказа на Уральском заводе электрических соединителей «Исеть», где бизнесмен занимает должность генерального директора предприятия.

Отмечается, что проблема на стратегическом предприятии возникла не впервые. В 2011 году, через несколько месяцев после прихода туда Гайсина «Исеть» проверяло УФСБ из-за увольнения сотрудников, срыва гособоронзаказа и задолженности по зарплате. Тогда ситуация разрешилась в пользу управленца.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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