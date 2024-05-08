Путин передал бывший завод Малика Гайсина Ростеху

Завод «Исеть», который раньше контролировал экс-депутат Госдумы и бизнесмен Малик Гайсин, передается ГК «Ростех». Такой указ подписал президент Владимир Путин.

В документе говорится, что пакет из 65 591 обыкновенной именной акции и 28 612 привилегированных именных акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Иесть», составляющий 55,3% его уставного капитала, передается ГК «Ростех» в качестве имущественного взноса от Российской Федерации. Основные виды деятельности при этом сохранятся.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас Малик Гайсин является подсудимым по делу о растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ. При этом получал от предприятия миллионные прибыли. В 2023 году суд обратил в доход государства пакет акций «Исети», принадлежавший Малику Гайсину.

Сам Гайсин обвинения не признал. «Это все пятая колонна! Они хотят избавиться он последнего бизнесмена в этой стране! Пусть прокурор уволится!» – эмоционально заявил он на заседании суда 1 февраля.

В начале февраля суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к Малику Гайсину по возмещению ущерба заводу «Исеть», которым тот прежде управлял, в размере более 600 млн рублей. Это задолженность по договорам займа – 93,7 млн рублей, штрафы за нарушение сроков возврата займов – 138,4 млн рублей, упущенная выгода – 58,7 млн рублей; возмещение вреда в связи с не проведением модернизации оборудования – 245,7 млн рублей, возмещение вреда в связи с непроведением реконструкции очистных сооружений – 153,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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