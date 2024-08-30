Ростех вступил в судебный спор за бывший завод Малика Гайсина

ГК «Ростех» в качестве третьей стороны включилась в новое судебное рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в имущество казны акций завода «Исеть», ранее принадлежавшего экс-депутату Госдумы Малику Гайсину.

Официальное заявление госкорпорации опубликовал сегодня ТАСС. В нем говорится, что при Малике Гайсине завод «Исеть» не исполнил более 140 договоров в сфере гособоронзаказа, поэтому Ростех будет защищать интересы оборонной сферы в суде.

«Госкорпорация намерена участвовать в судебных разбирательствах и будет использовать все предусмотренные законом возможности для защиты нарушенных прав. Мы считаем, что действия прежних владельцев нарушали права государственной корпорации «Ростех» как акционера и наносили вред существенным интересам государства, что выражалось в том числе в срыве сроков исполнения гособоронзаказа. По имеющимся данным, завод не исполнил более 140 договоров в сфере ГОЗ. В ситуации, когда страна находится в состоянии вооруженной борьбы с внешними врагами, это недопустимо и требует прямого вмешательства государства», – заявили в Ростехе.

Также в корпорации сообщили, что Ростех уже реализует права акционера во исполнение указа президента РФ, нормализуется работа предприятия, значительно увеличена зарплата членам трудового коллектива, впервые за десятки лет реализуется масштабная инвестпрограмма.

Как уже сообщал «Новый День», в мае завод «Исеть», который раньше контролировал экс-депутат Госдумы и бизнесмен Малик Гайсин, был передан ГК «Ростех». Такой указ подписал президент Владимир Путин. В документе говорилось, что пакет из 65 591 обыкновенной именной акции и 28 612 привилегированных именных акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», составляющий 55,3% его уставного капитала, передается ГК «Ростех» в качестве имущественного взноса от Российской Федерации. Основные виды деятельности при этом сохранятся.

В июле Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по поводу изъятия акций завода «Исеть». По его мнению, при изъятии акций нижестоящие суды неверно толковали закон о статусе депутата Госдумы. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский суд Екатеринбурга. ГК «Ростех» вступила в дело в качестве третьей стороны. Следующее заседание назначено на 4 сентября.

Напомним, Малик Гайсин сейчас является подсудимым по делу о растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ. При этом получал от предприятия миллионные прибыли. Следующее заседание состоится 9 сентября. Гайсин находится под домашним арестом.

В начале февраля суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к Малику Гайсину по возмещению ущерба заводу «Исеть», которым тот прежде управлял, в размере более 600 млн рублей. Это задолженность по договорам займа – 93,7 млн рублей, штрафы за нарушение сроков возврата займов – 138,4 млн рублей, упущенная выгода – 58,7 млн рублей; возмещение вреда в связи с не проведением модернизации оборудования – 245,7 млн рублей, возмещение вреда в связи с непроведением реконструкции очистных сооружений – 153,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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