После нового разбирательства суд повторно отдал бывший завод Малика Гайсина государству

Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций завода «Исеть», ранее принадлежавшего экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. В качестве третьей стороны в деле принимала участие ГК «Ростех».

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2024 года завод «Исеть», который раньше контролировал Малик Гайсин, был передан президентом госкорпорации «Ростех». Но уже в июле Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по поводу изъятия у Гайсина акций завода. Дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский суд Екатеринбурга.

ГК «Ростех» вступила в дело в качестве третьей стороны. «Госкорпорация намерена участвовать в судебных разбирательствах и будет использовать все предусмотренные законом возможности для защиты нарушенных прав. Мы считаем, что действия прежних владельцев нарушали права государственной корпорации «Ростех» как акционера и наносили вред существенным интересам государства, что выражалось в том числе в срыве сроков исполнения гособоронзаказа. По имеющимся данным, завод не исполнил более 140 договоров в сфере ГОЗ. В ситуации, когда страна находится в состоянии вооруженной борьбы с внешними врагами, это недопустимо и требует прямого вмешательства государства», – заявили ранее в Ростехе. Вечером 10 сентября суд вынес решение в пользу истца.

Добавим, в начале февраля суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к Малику Гайсину по возмещению ущерба заводу «Исеть» в размере более 600 млн рублей. Это задолженность по договорам займа – 93,7 млн рублей, штрафы за нарушение сроков возврата займов – 138,4 млн рублей, упущенная выгода – 58,7 млн рублей; возмещение вреда в связи с не проведением модернизации оборудования – 245,7 млн рублей, возмещение вреда в связи с непроведением реконструкции очистных сооружений – 153,7 млн рублей.

Кроме того, Малик Гайсин сейчас является подсудимым по уголовному делу о растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ, при этом получал от предприятия миллионные прибыли. Бывший депутат находится под домашним арестом. Следующее заседание по этому делу состоится 13 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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