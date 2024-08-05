В суд поступило еще одно дело в отношении Малика Гайсина

В Синарский районный суд Каменска-Уральского поступило уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы, предпринимателя Малика Гайсина.

Как сообщили в пресс-службе суда, Гайсина обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Дата судебного заседания еще не назначена.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что, по версии следствия, Гайсин в период с июня 2015 года по январь 2016 года, являясь генеральным директором крупного предприятия, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему денежные средства организации на сумму свыше 256 млн рублей.

Напомним, Малик Гайсин уже обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а также в трех эпизодах преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особом крупном размере». Иск против уральского бизнеса и бывшего политика подала Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, Гайсин в период с 1995 по 1999 годы, будучи депутатом, продолжал заниматься бизнесом и скупал предприятия в той отрасли, которую законодательно курировал. Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о взыскании активов бизнесмена в пользу государства. До 11 августа Гайсин будет находиться под домашним арестом.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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