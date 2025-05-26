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Понедельник, 26 мая 2025, 16:29 мск

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Суд оставил экс-депутата Госдумы Малика Гайсина под домашним арестом

Свердловский областной суд отказался заменить бывшему депутату Госдумы и предпринимателю Малику Гайсину домашний арест на подписку о невыезде или запрет определенный действий.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, под домашним арестом Гайсин останется до 11 августа 2025 года включительно.

Как уже писал «Новый День», Малик Гайсин обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а также в трех эпизодах преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особом крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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