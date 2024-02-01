«Это все пятая колонна», – бизнесмен из 90-х на суде потребовал от прокурора уволиться (ФОТО, ВИДЕО)

Предприниматель Малик Гайсин, бывший депутат Государственной думы РФ, сегодня заявил в суде, что прокурор по его делу должен уволиться, потому что якобы тот выполняет задачи врагов государства.

Олигарх в суде предложил прокурору уволиться

Олигарха из 90-х судят по обвинению в растрате и злоупотреблению полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ. При этом заводчик получал от предприятия миллионные прибыли. «Это все пятая колонна! Они хотят избавиться он последнего бизнесмена в этой стране! Пусть прокурор уволится!» – эмоционально заявил на суде Малик Гайсин.

Напомним, биография у бизнесмена – очень богатая и неоднозначная. Еще с 90-х годов Гайсин в нарушение закона, будучи депутатом Госдумы, активно занимался бизнесом. Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, которую курировал и по которой принимал законодательные решения. Это принесло ему доходы в миллионы рублей. Его репутация в Уральском регионе была крайне неоднозначной.

Ранее суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина на сумму 3 млрд рублей. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» (ПАО), а также о долях участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Генпрокуратура обратилась в суд с иском в конце июля 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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