Экс-депутата Госдумы Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии

Бывшего гендиректора завода «Исеть», экс-депутата Госдумы Малика Гайсина признали виновным в растрате в особо крупном размере и приговорили к 14 годам колонии и штрафу 2 млрд рублей.

По версии обвинения, в течение нескольких лет Гайсин выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба превысила 385 миллионов рублей. Гайсин, являясь генеральным директором ОАО «Завод Исеть», пользуясь своим служебным положением, похитил средства завода, перечислив их в пользу подконтрольных организаций.

Прокурор просил для Малика Гайсина наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свобода на 2 года и штраф в 2 миллиарда рублей.

Добавим, еще одно уголовное дело в отношении Малика Гайсина было в этом году прекращено в связи с истечением срока давности.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

© 2026, РИА «Новый День»

