Одно из уголовных дел против экс-депутата ГД Малика Гайсина прекращено

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по одному из уголовных дел в отношении бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина.

В картотеке суда указано, что дело по ст. 160.4 УК РФ «Растрата в особо крупном размере» прекращено в связи с истечением срока давности.

По версии следствия, Гайсин с июня 2015 года по январь 2016 года, являясь генеральным директором предприятия «Исеть», используя свое служебное положение, растратил вверенные ему денежные средства организации на сумму свыше 256 млн рублей.

Напомним, Малик Гайсин обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», а также в трех эпизодах преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особом крупном размере». Вынесение приговора по этому уголовному делу запланировано на 16 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

