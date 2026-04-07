Прокурор потребовал для Малика Гайсина 14 лет колонии и 2 млрд рублей штрафа

Ленинский районный суд Екатеринбурга завершил судебное следствие и прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ОАО «Завод Исеть», экс-депутата Госдумы Малика Гайсина. Ему инкриминируют три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии обвинения, в течение нескольких лет Гайсин выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба составила более 385 миллионов рублей. Гайсин, являясь генеральным директором ОАО «Завод Исеть», пользуясь своим служебным положением, похитил средства завода, перечислив их в пользу подконтрольных организаций.

Прокурор запросил для Малика Гайсина наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свобода на 2 года и штраф в 2 миллиарда рублей. Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого, адвокаты просили оправдать подзащитного в связи с отсутствием состава преступления.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Оглашение приговора состоится 16 апреля в 16:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

