Алексея Боброва и Татьяну Черных обвиняют в мошенничестве

Сегодня суд изберет меру пресечения не только Алексею Боброву, но и нескольким его соратникам.

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идет также о председателе совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных, гендиректоре «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артеме Носкове и бывшем руководителе этой же компании Антоне Боликове.

«Органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков – подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой», – добавили в суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

