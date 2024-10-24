В шести филиалах «Ямалкоммунэнерго» работникам незаконно урезали зарплаты

В шести филиалах компании «Ямалкоммунэнерго» руководство нарушало трудовые права работников – сотрудникам не доплачивали. Аналогичное нарушение ранее нашли в филиале компании в Губкинском. После этого, сообщают в прокуратуре Ямала, проверили и остальные подразделения ЯКЭ.

«По требованию прокуратуры округа региональная Государственная инспекция труда провела внеплановую проверку акционерного общества. По результатам подтверждены аналогичные нарушения в шести филиалах. Во исполнение выданного предписания предприятие в октябре 2024 года произвело перерасчёт зарплаты свыше 900 работникам организации. Им перечислено 7,9 млн рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

В губкинском же филиале ЯКЭ 218 работникам произведена доплата к заработной плате и компенсация за её задержку на сумму более 9,2 млн рублей.

Напомним, работникам не выплачивали доплату до минимального размера оплаты труда, установленного в регионе.

Ранее сотрудники «Ямалкоммунэнерго» открыто заявили о нарушениях в оплате труда и кадровом дефиците. Работники выступили в трёх городах – Надыме, Губкинском и Муравленко – на встречах с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Глава региона обещал поговорить с руководством «ЯКЭ». Итоги этой беседы он публично не озвучивал.

Салехард, Наталья Ефремова

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