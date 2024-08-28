Третий филиал «Ямалкоммунэнерго» заявил о низких зарплатах и оттоке кадров

Работники филиала «Ямалкоммунэнерго» в Надыме вслед за коллегами в Губкинском и Муравленко заявили о низких зарплатах и оттоке кадров. На встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым одна из сотрудниц надымского филиала сообщила, что надымчане видели обращения коллег к главе региона по поводу кадровой проблемы и поддерживают их.

«Проблема, действительно, стоит очень остро. На производстве не хватает людей. И из-за низкой зарплаты люди уходят на другие предприятия. ЯКЭ покидают специалисты очень высокого уровня», – рассказала девушка.

Глава Ямала повторил тезисы, которые он озвучивал ранее: рост зарплат повлияет на увеличение платы за коммунальные услуги.

«Это третий вопрос. Третье муниципальное образование. Повод повнимательнее пообщаться с руководством. Вы знаете про тарифное регулирование. Конечно, это всё в итоге выливается в платежи всех нас. Но действительно всё дорожает. И мы видим, как меняются продуктовые наборы и зарплаты», – отметил губернатор.

Надымский район, Наталья Ефремова

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