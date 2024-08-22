Сотрудники «Ямалкоммунэнерго» публично заявили о жёстком дефиците кадров и низкой зарплате

Сотрудники предприятия «Ямалкоммунэнерго» (ЯКЭ) в Муравленко и Губкинском пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на низкие зарплаты и переработки.

Сначала вопрос на публичной встрече с населением подняла сотрудница филиала ЯКЭ в Муравленко. По её словам, сотрудники работают сверхурочно, но доплаты за это получают мизерные.

«У нас очень маленькая заработная плата. Мы работаем фактически без выходных. Это предприятие жизнеобеспечения города, мы по ночным сменам, по 200 часов. Мы уже живём на этой котельной. И мы получаем не больше 50 тыс. рублей. Нас постоянно кормят обещаниями – в конец года вы получите за переработки. Да, мы получаем – 400 – 600 рублей. Мы уже не знаем, что делать», – сообщила жительница Муравленко Валентина.

Вчера о кадровом кризисе и переработках сообщили представительницы филиала «Ямалкоммунэнерго» в Губкинском.

«Как представители организации мы хотим обратить внимание руководства округа на острую проблему, которая сложилась в нашей организации. Это проблема с кадрами, именно профессиональными кадрами, которых катастрофически не хватает. Люди уволились, на протяжении трёх лет шла ужасная текучка, и сложилась очень проблемная ситуация.

Ещё один нюанс: с 1 января 2023 года заработная плата работников филиала установлена в размере утвержденного МРОТ по Ямалу. Из-за низких часовых тарифных ставок работники с первого по шестой разряд нашего предприятия (самые нужные работники) получают заплату до МРОТ. Выплаты за классность, за выслугу лет и другие теперь не являются приоритетными при начислении заработной платы. И сама зарплата начисляется неверно, что подтверждается проверками из государственной инспекции труда и прокуратуры. Низкие зарплаты привели к массовым увольнениям, оставшиеся работники работают с переработкой 300 часов и выше за год», – отметили женщины.

Когда вопрос прозвучал первый раз в Муравленко, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил недовольной сотруднице сменить место работы. Однако вчера он расширил свой комментарий, согласившись, что кадровая проблема на предприятиях ЖКХ грозит проблемами в тепло- и водоснабжении территорий.

«Вчера такой же вопрос был в Муравленко. Это уже начинает говорить о какой-то системной проблеме. Здесь есть несколько ответов. Первый – локальный. Я вчера девушкам ответил: если это касается лично человека, и он недоволен заработной платой, в нашем нефтегазовом регионе человек, тем более рабочей специальности, может всегда найти работу лучше. Но вы о другом сейчас говорите, вы говорили о том, что это носит проблемы для развития города, для безопасности жизнеобеспечения на севере. Мы, конечно, на эту тему посмотрим внимательнее.

Надо понимать, что это всё в итоге требует больших системных решений, и это будет в наших с вами платёжках. Другого источника для пополнения нет. Все жители сейчас услышат эту проблему, тарифный орган каждую осень, то есть октябрь-ноябрь, приступает к принятию тарифов на следующий год, и там можно заложить определённую индексацию. Давайте мы с руководством всего предприятия об этом поговорим – как это делается, какой реальный дефицит. Но тема, я вижу, серьёзная, раз второй город подряд об этом говорит»,– сказал глава региона.

Губкинский, Муравленко, Наталья Ефремова

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