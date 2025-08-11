В Губкинском нет горячей воды из-за аварии

В Губкинском из-за аварии на сетях горячего водоснабжения нет воды в жилых домах.

«При запуске горячего водоснабжения произошёл порыв трубопровода в районе перекрестка ул. Нефтяников – пр. Губкина. Временно приостановлена подача горячего водоснабжения:

– в мкр. 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18;

– в части больничного городка», – сообщили представители «Ямалкоммунэнерго»

Там добавили, что остальные районы получат горячую воду сегодня.

Напомним, ранее сотрудники губкинского филиала «Ямалкоммунэнерго» жаловались губенатору Дмитрию Артюхову на плохие условия труда. После этого прокуратура выяснила, что работникам филиала ЯКЭ в Губкинском не выплачивали доплату до МРОТ. Нарушения коснулись сотни работников.

