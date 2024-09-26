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Четверг, 26 сентября 2024, 09:28 мск

Новости Ямал

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После массовых жалоб сотрудников «Ямалкоммунэнерго» прокуратура нашла нарушения в компании

После массовой жалобы сотрудников нескольких филиалов «Ямалкоммунэнерго»(ЯКЭ) прокуратура нашла нарушения в выплате зарплаты на этом предприятии.

Выяснилось, что работникам филиала ЯКЭ в Губкинском не выплачивали доплату до МРОТ. Нарушения коснулись сотни работников. «Более 100 работникам филиала на протяжении трёх лет организация не производила доплату до минимального размера оплаты труда, входящую в состав ежемесячной заработной платы», – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Прокурор города внёс руководителю филиала представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, работникам произведена компенсационная доплата до МРОТ, а также выплачена компенсация за задержку заработной платы за указанный период.

Сотрудники коммунального предприятия в трёх городах Ямала открыто заявили о проблемах с кадрами, о низкой зарплате и отсутствии выплат за переработки. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал поговорить с руководством компании, но предупредил жителей, что повышение зарплат коммунальщиков отразится на суммах в их квитанциях.

Компания является активом известных бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва.

Губкинский, Наталья Ефремова

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