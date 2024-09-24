Компания «Ямалкоммунэнерго», где жаловались на кризис кадров, закупает пикап HAVAL

Филиал ресурсоснабжающей компании «Ямалкоммунэнерго» покупает пикап HAVAL GWM KINGKONG POER. На автомобиль руководство филиала «Тепло» в Пуровском районе готово выделить 2,6 млн рублей. Коммунальщикам нужна комплектация «элит».

В автомобиле должны быть установлены в том числе камера заднего вида с динамической разметкой, задние датчики парковки, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.

Во время поездки губернатора Дмитрия Артюхова по округу сотрудники сразу трёх филиалов «Ямалкоммунэнерго» сообщили о катастрофической ситуации с кадрами – рабочие уходят с предприятия из-за низких зарплат и переработок. В итоге котельные и другие коммунальные объекты испытывают дефицит кадров, в том числе и квалифицированных, что может отразиться на снабжении городов и посёлков водой, теплом и светом.

Губернатор обещал поговорить с руководством головной компании и при этом сообщил, что рост зарплат отразиться на стоимости услуг ЖКХ для ямальцев.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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