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Понедельник, 28 июля 2025, 11:15 мск

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Четыре новых внедорожника для чиновников оплачивает бюджет Лабытнанги

Чиновники Лабытнанги вновь обновляют автопарк. На этот раз четыре новых кроссовера HAVAL City JOLION приобрело учреждение «Центр обеспечения деятельности системы градостроительства». Буквально несколько дней назад у структуры появился новый директор – Инна Святченко, сообщается в базе данных «Контур. Фокус». За четыре автомобиля бюджет города отдаст 9,6 млн рублей. Поставит машины «Автомаг Сургут».

Комплектация машин – Elite. В машинах есть задние датчики парковки, системы стабилизации движения, автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении, магнитола, датчик дождя и света и многое другое.

Машины нужно привезти на производственную базу МПАТП «Север».

Такую же машину уже покупало другое городское учреждение – МУП «Комфорт».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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