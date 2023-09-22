МУП Лабытнанги, который занимается похоронами и банями, закупает иностранный внедорожник

Муниципальное предприятие Лабытнанги покупает внедорожник HAVAL JOLION Elite.
МУП «Комфорт» тратит на свой комфорт 2,7 млн рублей. В автомобиле должен быть установлен бортовой компьютер и мультимедиа система с цветным экраном. Руль должен подогреваться. Кроме того, подогреваться олжны передние и задение сиденья.
Место поставки товара – г. Лабытнанги, ул. Школьная, 23 Б. Источник финансирования: собственные средства предприятия.
Согласно сайту предприятия, «Комфорт» занимается ритуальным услугами, городскими банями и химчисткой.
В июне 2022 года мэрия под управлением Марины Тресковой закупила белые внедорожники «Мицубиси».
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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