МУП Лабытнанги, который занимается похоронами и банями, закупает иностранный внедорожник

Муниципальное предприятие Лабытнанги покупает внедорожник HAVAL JOLION Elite.

МУП «Комфорт» тратит на свой комфорт 2,7 млн рублей. В автомобиле должен быть установлен бортовой компьютер и мультимедиа система с цветным экраном. Руль должен подогреваться. Кроме того, подогреваться олжны передние и задение сиденья.

Место поставки товара – г. Лабытнанги, ул. Школьная, 23 Б. Источник финансирования: собственные средства предприятия.

Согласно сайту предприятия, «Комфорт» занимается ритуальным услугами, городскими банями и химчисткой.

В июне 2022 года мэрия под управлением Марины Тресковой закупила белые внедорожники «Мицубиси».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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